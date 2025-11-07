14:10  07 ноября
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2025, 13:57

В Киеве попрощались с Константином Гузенко – военнослужащим морской пехоты

07 ноября 2025, 13:57
Читайте також українською мовою
Фото: hromadske
Читайте також
українською мовою

В Киеве состоялось прощание с Константином Гузенко, военнослужащим 35 отдельной бригады морской пехоты, погибшим из-за российского удара

Об этом сообщило hromadske, передает RegioNews.

Церемония прошла сначала в Михайловском соборе, а затем на Майдане Незалежности

На прощание пришли сотни людей, в том числе коллеги и собратья погибшего.

Режиссер Тарас Федоренко, работавший с Константином над видеопроектом "На линии кадра", вспоминал его как сочетание светлости, романтизма и строгой службы.

Собратья подчеркнули, что Константин добровольно перешел на боевой пост, чтобы защищать Украину и защищать родных. Морские пехотинцы передали его родителям флаг и берет погибшего.

28-летний Константин Гузенко был фотографом, медиапродюсером, работал с командой Ukraіner и проектом "Архив войны". В армию присоединился в начале 2024 года, был штаб-сержантом и пресс-офицером 35 бригады.

О гибели воина стало известно 3 ноября. Коллеги не раскрывают деталей, однако известно, что бригада понесла потери во время российского ракетного удара.

Напомним, в результате удара РФ по полигону на Днепропетровщине погибли 8 человек, 40 ранены, 6 пропали без вести. Все военные.

Государственное бюро расследований уже открыло производство по обстоятельствам гибели военных в результате ракетного удара.

Трагический инцидент произошел 1 ноября во время открытой церемонии награждения военных, когда вражеская баллистическая ракета попала прямо в место сбора бойцов на плацу.

Среди погибших оказался опытный воин, брат журналиста "ТСН" Дмитрий Святненко - Владимир Святненко. Он прошел ожесточенные бои Кринок, Курахово и Марьянки, а накануне трагедии вернулся из заграничного отпуска, чтобы продолжить защищать Украину.

35-я ОБРМП официально подтвердила лишь факт ракетного удара и сообщила, что соответствующие службы поддерживают связь с родственниками военнослужащих.

Читайте также: Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев военные Днепропетровская область ракетный удар российская армия церемония прощания Константин Гузенко
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Кировоградской области мужчине сообщено о подозрении за антисемитские посты в соцсетях
07 ноября 2025, 14:51
О коммуникационном скандале по поводу визита Джоли в Херсон
07 ноября 2025, 14:51
Директор одесского оборонного предприятия пытался скрыть 5 млн грн налогов
07 ноября 2025, 14:35
Безопасное обучение: Харьковщина и международные партнеры строят подземные школы для детей
07 ноября 2025, 14:23
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
07 ноября 2025, 14:10
В ТЦК Днепра мужчина пытался покончить жизнь самоубийством
07 ноября 2025, 13:52
В Украине закрыли 14 мошеннических колл-центров: обманывали украинцев и иностранцев
07 ноября 2025, 13:29
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
07 ноября 2025, 13:21
В Одесской области командир заставил 4 бойцов ремонтировать собственную квартиру – дело передано в суд
07 ноября 2025, 13:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »