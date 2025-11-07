В Киеве попрощались с Константином Гузенко – военнослужащим морской пехоты

Фото: hromadske

В Киеве состоялось прощание с Константином Гузенко, военнослужащим 35 отдельной бригады морской пехоты, погибшим из-за российского удара

Об этом сообщило hromadske, передает RegioNews.

Церемония прошла сначала в Михайловском соборе, а затем на Майдане Незалежности

На прощание пришли сотни людей, в том числе коллеги и собратья погибшего.

Режиссер Тарас Федоренко, работавший с Константином над видеопроектом "На линии кадра", вспоминал его как сочетание светлости, романтизма и строгой службы.

Собратья подчеркнули, что Константин добровольно перешел на боевой пост, чтобы защищать Украину и защищать родных. Морские пехотинцы передали его родителям флаг и берет погибшего.

28-летний Константин Гузенко был фотографом, медиапродюсером, работал с командой Ukraіner и проектом "Архив войны". В армию присоединился в начале 2024 года, был штаб-сержантом и пресс-офицером 35 бригады.

О гибели воина стало известно 3 ноября. Коллеги не раскрывают деталей, однако известно, что бригада понесла потери во время российского ракетного удара.

Напомним, в результате удара РФ по полигону на Днепропетровщине погибли 8 человек, 40 ранены, 6 пропали без вести. Все военные.

Государственное бюро расследований уже открыло производство по обстоятельствам гибели военных в результате ракетного удара.

Трагический инцидент произошел 1 ноября во время открытой церемонии награждения военных, когда вражеская баллистическая ракета попала прямо в место сбора бойцов на плацу.

Среди погибших оказался опытный воин, брат журналиста "ТСН" Дмитрий Святненко - Владимир Святненко. Он прошел ожесточенные бои Кринок, Курахово и Марьянки, а накануне трагедии вернулся из заграничного отпуска, чтобы продолжить защищать Украину.

35-я ОБРМП официально подтвердила лишь факт ракетного удара и сообщила, что соответствующие службы поддерживают связь с родственниками военнослужащих.

