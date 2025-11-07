14:10  07 листопада
У Києві попрощалися з Костянтином Гузенком – військовослужбовцем морської піхоти
07 листопада 2025, 13:57

У Києві попрощалися з Костянтином Гузенком – військовослужбовцем морської піхоти

07 листопада 2025, 13:57
Фото: hromadske
У Києві відбулося прощання з Костянтином Гузенком, військовослужбовцем 35 окремої бригади морської піхоти, який загинув через російський удар

Про це повідомило hromadske, передає RegioNews.

Церемонія пройшла спочатку у Михайлівському соборі, а потім на Майдані Незалежності

На прощання прийшли сотні людей, серед них колеги та побратими загиблого.

Режисер Тарас Федоренко, який працював із Костянтином над відеопроєктом "На лінії кадру", згадував його як поєднання світлості, романтизму та суворої служби.

Побратими підкреслили, що Костянтин добровільно перейшов на бойову посаду, щоби боронити Україну та захищати рідних. Морські піхотинці передали його батькам прапор та берет загиблого.

28-річний Костянтин Гузенко був фотографом, медіапродюсером, працював із командою Ukraїner та проєктом "Архів війни". До війська приєднався на початку 2024 року, був штаб-сержантом та пресофіцером 35 бригади.

Про загибель воїна стало відомо 3 листопада. Колеги не розкривають деталей, проте відомо, що бригада зазнала втрат під час російського ракетного удару.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по полігону на Дніпропетровщині загинуло 8 людей, 40 поранені, 6 зникли безвісти. Усі військові.

Державне бюро розслідувань вже відкрило провадження щодо обставин загибелі військових унаслідок ракетного удару.

Трагічний інцидент стався 1 листопада під час відкритої церемонії нагородження військових, коли ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу.

Серед загиблих виявився досвідчений воїн, брат журналіста "ТСН" Дмитра Святненка – Володимир Святненко. Він пройшов запеклі бої Кринок, Курахового та Мар'янки, а напередодні трагедії повернувся зі закордонної відпустки, щоб продовжити захищати Україну.

35-а ОБрМП офіційно підтвердила лише факт ракетного удару та повідомила, що відповідні служби підтримують зв'язок із родичами військовослужбовців.

