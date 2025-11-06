09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
06 ноября 2025, 07:28

Удар по военным на Днепропетровщине: 35-я бригада морпехов обнародовала заявление

06 ноября 2025, 07:28
Иллюстративное фото: из открытых источников
35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского сообщила о последствиях ракетного удара, произошедшего 1 ноября на Днепропетровщине

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на сообщение бригады на Facebook.

Командование выразило соболезнования семьям погибших и пожелало раненым скорейшего выздоровления.

Сейчас в бригаде продолжаются организационные процедуры транспортировки тел погибших и коммуникация с их родными.

Также подразделение сотрудничает с правоохранительными органами по выяснению обстоятельств трагедии.

Командование опровергло информацию о якобы утрате боеспособности подразделения и подчеркнуло, что враг получит ответ на поле боя. В сообщении также подчеркнуто, что виновниками трагедии являются именно те, кто вторгся на украинскую землю, и что "за каждого павшего будет возмездие".

Напомним, в результате удара РФ по полигону на Днепропетровщине погибли 8 человек, 40 ранены, 6 пропали без вести. Все военные.

Как известно, Государственное бюро расследований в открытии производства по гибели военных в Днепропетровской области в результате ракетного удара.

Трагический инцидент произошел во время открытой церемонии награждения военных, когда вражеская баллистическая ракета попала прямо в место сбора бойцов на плацу.

Среди погибших оказался опытный воин, брат журналиста "ТСН" Дмитрий Святненко – Владимир Святненко. Он прошел ожесточенные бои Кринок, Курахово и Марьянки, а накануне трагедии вернулся из заграничного отпуска, чтобы продолжить защищать Украину.

Читайте также: Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти

