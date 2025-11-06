В Киеве мужчина облил кровью двери бывшей девушки: фото и видео ужасного преступления

В Киеве парень облил кровью дверь бывшей девушки и забрасывал ее кишками.

Об этом сообщают местные каналы, передает RegioNews.

Кроме того, мужчина сделал краской нецензурные надписи на стенах коридора. По данным прокуратуры, он был пьян.

Ранее он уже был осужден без заключения под стражу, так что по совокупности преступлений он проведет в тюрьме 8 лет и один месяц.

