В Киеве мужчина облил кровью двери бывшей девушки: фото и видео ужасного преступления
В Киеве парень облил кровью дверь бывшей девушки и забрасывал ее кишками.
Об этом сообщают местные каналы, передает RegioNews.
Кроме того, мужчина сделал краской нецензурные надписи на стенах коридора. По данным прокуратуры, он был пьян.
Ранее он уже был осужден без заключения под стражу, так что по совокупности преступлений он проведет в тюрьме 8 лет и один месяц.
Ранее сообщалось, в Тернопольской области 17-летний подросток угнал незапертый автомобиль в селе Нараев. Вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево, что повлекло повреждение машины и испугало местных жителей.
В Киеве пьяный 25-летний мужчина угнал авто и врезался в заборВсе новости »
06 ноября 2025, 16:26В Киеве объявили победителей кинофестиваля "Молодость"
06 ноября 2025, 15:35$400 тыс. из сейфа столичной полиции исчезли вместе с начальником отделения – его нашли на Ровенщине
06 ноября 2025, 12:57
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Рынок сливочного масла "штормит": что в Украине происходит с ценами
06 ноября 2025, 23:00В Чехии со здания парламента сняли украинское знамя это сделал новоизбранный спикер Томио Окамура
06 ноября 2025, 22:36"Даже стыдно сказать": певец Павел Зибров признался, были ли у него с женой ссоры из-за ревности
06 ноября 2025, 22:30"А, может, я уже беременна": солистка группы KAZKA Александра Зарицкая намекнула на изменения в личной жизни
06 ноября 2025, 22:00В Фастове пьяный водитель влетел в магазин
06 ноября 2025, 21:58Мать нашла сына мертвым: в Закарпатье мужчина убил брата
06 ноября 2025, 21:50Россияне имеют продвижение в Волчанске Харьковской области
06 ноября 2025, 21:39Известная песня Сердючки наделала шум в России: дошло до извинений
06 ноября 2025, 21:2912 тысяч евро за "поездку" за границу: на Прикарпатье разоблачили новую схему для уклонистов
06 ноября 2025, 21:25В Днепропетровской области "кол-зона" осталась без подготовки – нет ни сеток, ни фортификаций, ни подразделений
06 ноября 2025, 21:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »