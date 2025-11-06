У Києві чоловік облив кров’ю двері колишньої дівчини: фото та відео жахливого злочину

У Києві хлопець облив кров’ю двері колишньої дівчини і закидав їх кишками

Крім того, чоловік зробив фарбою нецензурні написи на стінах коридору. За даними прокуратури, він був п'яним.

Раніше він вже був засуджений без взяття під варту, тож за сукупністю злочинів він проведе у в’язниці 8 років та один місяць.

