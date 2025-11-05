15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 17:04

У Києві автобус на швидкості врізався в стовп та зніс його: постраждали щонайменше 5 осіб

05 листопада 2025, 17:04
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У столиці триває розслідування обставин ДТП за участю маршрутного автобуса, внаслідок якої постраждали пасажири

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві на перехресті проспектів Академіка Палладіна та Булаховського маршрутний автобус врізався в електроопору. За попередніми даними, ДТП сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

Повідомляється, що на місце аварії прибули кілька карет швидкої допомоги та поліцейські. Щонайменше п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Медики надають потерпілим першу допомогу та вирішують питання про госпіталізацію.

Маршрутний автобус врізався в електроопору

За інформацією столичної поліції, аварія сталася близько 15:30 поблизу автозаправної станції на проспекті Палладіна. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники, які забезпечують безпеку та фіксують усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Київщині водій зіткнувся з електросамокатом 14-річного хлопця. Тоді підлітка з численними травмами доправили до лікарні, а правоохоронці встановлювали всі обставини інциденту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ автобус ДТП поліція швидка допомога постраждалі пасажири
"Якщо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не відновлять роботу за три дні – Києву загрожує катастрофа" – директор ЦДЕ
05 листопада 2025, 16:04
Фейкові сайти онлайн-сервісів: українців попередили про нову схему шараїв - як зберегти свої гроші
05 листопада 2025, 15:55
У Києві ділок шукав клієнтів для втечі за кордон за 20 тисяч доларів
05 листопада 2025, 14:55
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Рівненщині 43-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у подвійному вбивстві
05 листопада 2025, 17:40
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
05 листопада 2025, 17:35
Північна Корея перекинула до РФ новий військовий контингент: понад 10 тис. на території країни
05 листопада 2025, 17:25
На Тернопільщині розслідують загадкову смерть 48-річного чоловіка
05 листопада 2025, 17:12
На Львівщині контрабандисти за допомогою дрона намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет
05 листопада 2025, 16:52
Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі приїхала до Херсона з гуманітарною місією
05 листопада 2025, 16:50
Двоє агентів РФ отримали 15 років тюрми за підпали залізничних об’єктів у Черкаській області
05 листопада 2025, 16:34
Харківська ОВА запрошує бізнес на онлайн-зустріч: обговорять економічні перспективи регіону
05 листопада 2025, 16:17
"Якщо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не відновлять роботу за три дні – Києву загрожує катастрофа" – директор ЦДЕ
05 листопада 2025, 16:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »