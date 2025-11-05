фото: Національна поліція України

У столиці триває розслідування обставин ДТП за участю маршрутного автобуса, внаслідок якої постраждали пасажири

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві на перехресті проспектів Академіка Палладіна та Булаховського маршрутний автобус врізався в електроопору. За попередніми даними, ДТП сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

Повідомляється, що на місце аварії прибули кілька карет швидкої допомоги та поліцейські. Щонайменше п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Медики надають потерпілим першу допомогу та вирішують питання про госпіталізацію.

За інформацією столичної поліції, аварія сталася близько 15:30 поблизу автозаправної станції на проспекті Палладіна. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники, які забезпечують безпеку та фіксують усі обставини ДТП.

