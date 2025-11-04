Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны

иллюстративное фото: из открытых источников

Главную елку страны установят на Софийской площади. Город не будет тратить бюджетные средства – это возьмут на себя меценаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

По согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главный новогодний елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.

Организаторы обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности.

Подготовительные работы планируется начать с 8 ноября. Сама локация традиционно заработает в День святого Николая – 6 декабря 2025 года.

Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.

