16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 19:55

Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны

04 ноября 2025, 19:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Главную елку страны установят на Софийской площади. Город не будет тратить бюджетные средства – это возьмут на себя меценаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

По согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главный новогодний елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.

Организаторы обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности.

Подготовительные работы планируется начать с 8 ноября. Сама локация традиционно заработает в День святого Николая – 6 декабря 2025 года.

Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.

Ранее заслуженная метеорологиня Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова дала прогноз погоды на Новый год. По ее словам, сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, как и в прошлом, тоже не будет. Морозы будут умеренными, привычными для Украины.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
07 августа 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
