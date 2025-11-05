13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 12:59

У Києві працівники ТЦК "мобілізували" вчителя фізкультури просто під час уроку

05 листопада 2025, 12:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Представники ТЦК забрали вчителя фізкультури просто під час уроку. Все відбувалося на очах в учнів. Незвичний випадок стався у Києві на Подолі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Реальний Київ.

За словами очевидців, дехто з присутніх почав знімати відео, але адміністрація школи заборонила його поширювати.

"Учитель, якого вчора "запакували" у Києві, під час перевірки документів поводився агресивно та намагався втекти, через що його і затримала поліція", – так у ТЦК прокоментували вчорашній інцидент.

У відомстві зазначили, що після цього чоловік оновив дані та пройшов ВЛК, а потім йому розʼяснили та пояснили як він може оформити відстрочку.

Як повідомлялось, у Києві біля ТЦК правоохоронці побили чоловіка. Інцидент стався наприкінці жовтня. Правоохоронцям вже повідомлено про підозру.

