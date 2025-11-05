У Києві працівники ТЦК "мобілізували" вчителя фізкультури просто під час уроку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Представники ТЦК забрали вчителя фізкультури просто під час уроку. Все відбувалося на очах в учнів. Незвичний випадок стався у Києві на Подолі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Реальний Київ.

За словами очевидців, дехто з присутніх почав знімати відео, але адміністрація школи заборонила його поширювати.

"Учитель, якого вчора "запакували" у Києві, під час перевірки документів поводився агресивно та намагався втекти, через що його і затримала поліція", – так у ТЦК прокоментували вчорашній інцидент.

У відомстві зазначили, що після цього чоловік оновив дані та пройшов ВЛК, а потім йому розʼяснили та пояснили як він може оформити відстрочку.

Як повідомлялось, у Києві біля ТЦК правоохоронці побили чоловіка. Інцидент стався наприкінці жовтня. Правоохоронцям вже повідомлено про підозру.