03 ноября 2025, 12:18

В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников

03 ноября 2025, 12:18
Фото: Офис Генерального прокурора
Государственное бюро расследований объявило подозрения группе должностных лиц, которых следствие считает причастными к незаконной приватизации земель Национального природного парка "Пирятинский"

Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в 2017-2021 годах они организовали схему передачи государственных участков в частную собственность, что нанесло значительный ущерб и создало риски потери важных природных ресурсов.

Среди подозреваемых – двое бывших руководителей Главного управления Госгеокадастра в области, экспредседатель одного из сельских советов и руководитель отдела Пирятинского городского совета. Следствие установило, что должностные лица способствовали приватизации 95 земельных участков площадью около 100 гектаров.

Следователи работают над возвращением участков государству

Формальными владельцами выступили частные лица, однако впоследствии земли передали в аренду фермерскому хозяйству, главой которого стал экспредседатель сельсовета, фигурант производства.

По предварительным расчетам ущерб государства составляет более 6,8 млн грн. Для возвращения ресурсов в госсобственность ГБР подало 95 исков, и часть из них уже рассмотрена судами. Первые 10 гектаров земель нацпарка вернули общине, другие дела находятся на рассмотрении.

ДБР ведет расследование в отношении должностных лиц

Бывшим руководителям Госгеокадастра и экспредседателю сельсовета инкриминируют злоупотребление служебным положением по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Еще одному должностному лицу сообщено о подозрении в служебной халатности по ч. 1 ст. 367 УКУ. Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Напомним, на Буковине будут судить экскеровщика Госгеокадастра за незаконную раздачу земли на 3,5 млн грн. Фигуранту грозит до 6 лет заключения.

