В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников
Государственное бюро расследований объявило подозрения группе должностных лиц, которых следствие считает причастными к незаконной приватизации земель Национального природного парка "Пирятинский"
Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, в 2017-2021 годах они организовали схему передачи государственных участков в частную собственность, что нанесло значительный ущерб и создало риски потери важных природных ресурсов.
Среди подозреваемых – двое бывших руководителей Главного управления Госгеокадастра в области, экспредседатель одного из сельских советов и руководитель отдела Пирятинского городского совета. Следствие установило, что должностные лица способствовали приватизации 95 земельных участков площадью около 100 гектаров.
Формальными владельцами выступили частные лица, однако впоследствии земли передали в аренду фермерскому хозяйству, главой которого стал экспредседатель сельсовета, фигурант производства.
По предварительным расчетам ущерб государства составляет более 6,8 млн грн. Для возвращения ресурсов в госсобственность ГБР подало 95 исков, и часть из них уже рассмотрена судами. Первые 10 гектаров земель нацпарка вернули общине, другие дела находятся на рассмотрении.
Бывшим руководителям Госгеокадастра и экспредседателю сельсовета инкриминируют злоупотребление служебным положением по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Еще одному должностному лицу сообщено о подозрении в служебной халатности по ч. 1 ст. 367 УКУ. Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до шести лет.
Напомним, на Буковине будут судить экскеровщика Госгеокадастра за незаконную раздачу земли на 3,5 млн грн. Фигуранту грозит до 6 лет заключения.