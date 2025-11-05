08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 08:18

800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення

05 листопада 2025, 08:18
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили киянина, який за підробленими документами заволодів земельною ділянкою на Київщині

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік організував схему із заволодіння правом власності на земельну ділянку площею понад 1 000 квадратних метрів, яка насправді належить 64-річній жінці.

Для реалізації шахрайської схеми фігурант виготовив на своє ім'я підроблену нотаріальну довіреність, нібито надану законною власницею. Документ надавав йому повноваження розпоряджатися земельною ділянкою.

Використовуючи фальшивий документ, чоловік звернувся до нотаріуса та уклав фіктивний договір купівлі-продажу із підставним покупцем, завдавши жінці збитків на майже 800 000 грн.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило підозри групі посадовців, яких слідство вважає причетними до незаконної приватизації земель Національного природного парку "Пирятинський". За попередніми розрахунками збитки держави становлять понад 6,8 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Київ гроші земля Київська область продаж підробка шахрайство шахрай
Шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі
04 листопада 2025, 18:19
На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин
04 листопада 2025, 12:09
Видав себе за військового: хмельничанин ошукав жінку на 670 тис. грн
04 листопада 2025, 10:38
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Тотальна брехня як головний геймчейнджер нашої поразки
05 листопада 2025, 08:40
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
05 листопада 2025, 08:39
Удари ворога по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки нових обстрілів
05 листопада 2025, 08:26
Росіяни готують порт у Маріуполі до приймання військових катерів – Андрющенко
05 листопада 2025, 08:15
Мережа незаконних АЗС на Одещині: суд виніс вирок у справі
05 листопада 2025, 08:10
Росіяни атакували у Миколаєві промислову інфраструктуру
05 листопада 2025, 07:58
Дев’ятеро постраждалих у ДТП з автобусом на Житомирщині: поліція завершила розслідування
05 листопада 2025, 07:47
У Запоріжжі розпочався опалювальний сезон: до 11 листопада підключать житлові будинки
05 листопада 2025, 07:45
На Кіровоградщині знищили бойові частини ворожих дронів: серед них – термобаричний заряд
05 листопада 2025, 07:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »