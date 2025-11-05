800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили киянина, який за підробленими документами заволодів земельною ділянкою на Київщині

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік організував схему із заволодіння правом власності на земельну ділянку площею понад 1 000 квадратних метрів, яка насправді належить 64-річній жінці.

Для реалізації шахрайської схеми фігурант виготовив на своє ім'я підроблену нотаріальну довіреність, нібито надану законною власницею. Документ надавав йому повноваження розпоряджатися земельною ділянкою.

Використовуючи фальшивий документ, чоловік звернувся до нотаріуса та уклав фіктивний договір купівлі-продажу із підставним покупцем, завдавши жінці збитків на майже 800 000 грн.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

