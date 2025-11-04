12:45  04 ноября
04 ноября 2025, 12:09

На Полтавщине руководитель предприятия, менеджер и бывший чиновник присвоили 5 млн грн на ремонте скважин

04 ноября 2025, 12:09
фото: Бюро экономической безопасности Украины
По материалам БЭБ в Полтавской области будут судить фигурантов схемы завладения 5 млн грн на ремонте скважин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Правоохранители выяснили, что газодобывающая компания провела публичную закупку по супервайзинговому сопровождению ремонта скважин. Частное предприятие, предоставившее предложение на тендер со всеми соответствующими документами, по факту сертифицированных сотрудников не имело. Однако бывший топ-чиновник газодобывающей компании в договоренности с менеджером, пользуясь наработанными связями, способствовал заключению договора публичной закупки с этим подрядчиком и подписанию актов о якобы предоставленных услугах.

В результате противоправных действий фигурантов из бюджета было перечислено более 5 миллионов гривен.

Руководитель частного предприятия, бывший топ-чиновник и менеджер газодобывающей компании сообщены о подозрениях.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований объявило подозрения группе должностных лиц, которых следствие считает причастными к незаконной приватизации земель Национального парка "Пирятинский" в Полтавской области.

Полтавская область БЭБ скважины расследование деньги схема суд
