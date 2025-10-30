У Києві на пошті вибухнула посилка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці на пошті пролунав вибух, є постраждалі. Правоохоронці встановлюють обставини події

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на столичну поліцію.

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом’янському районі під час огляду однієї з посилок. Внаслідок цього постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, їм надають допомогу.

На місці вибуху працюють експерти.

