У Києві на пошті вибухнула посилка
У столиці на пошті пролунав вибух, є постраждалі. Правоохоронці встановлюють обставини події
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на столичну поліцію.
За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом’янському районі під час огляду однієї з посилок. Внаслідок цього постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, їм надають допомогу.
На місці вибуху працюють експерти.
Нагадаємо, у Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру і поранив поліцейського. Зловмисник був затриманий на місці події.
