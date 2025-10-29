16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
29 жовтня 2025, 18:54

У Княжичах жінка вдарила поліцейського палицею: що стало причиною

29 жовтня 2025, 18:54
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У селі Княжичі Броварського району затримали жінку, підозрювану у нападі на працівника поліції. Під час конфлікту вона вдарила поліцейського палицею по голові, спричинивши тілесні ушкодження

Про це повідомили у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Інцидент стався 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів. За даними поліції, місцевий житель відмовився надати військово-облікові документи, що призвело до суперечки між мешканцями, поліцейськими та військовослужбовцями. Саме під час конфлікту жінка напала на правоохоронця.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Санкція статті — до 5 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлюють усі обставини події.

Керівництво поліції Київської області перевіряє, чи дотримувалися поліцейські законних процедур під час проведення заходів. Правоохоронці продовжують з’ясовувати деталі конфлікту та перевіряють підозрювану за всіма обставинами справи.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік узяв у заручники дітей своєї колишньої, заявивши, що нібито обміняє їх на відстрочку від служби.

