В Киеве пассажир упал на пути метро

В столице было временно изменено движение поездов на красной линии метро из-за попадания человека на пути на станции "Днепр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

"Станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход из-за попадания на пути пассажира на станции "Днепр"", – говорится в сообщении.

На месте уже трудятся необходимые специалисты.

