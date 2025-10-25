В Киеве пассажир упал на пути метро
В столице было временно изменено движение поездов на красной линии метро из-за попадания человека на пути на станции "Днепр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.
"Станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход из-за попадания на пути пассажира на станции "Днепр"", – говорится в сообщении.
На месте уже трудятся необходимые специалисты.
Напомним, на днях в Дарницком районе Киева трамвай наехал на пешехода. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.
