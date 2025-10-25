16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
25 жовтня 2025, 14:41

У Києві пасажир упав на колії метро

25 жовтня 2025, 14:41
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці було тимчасово змінено рух поїздів на червоній лінії метро через потрапляння людини на колії на станції "Дніпро"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

"Станції "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" тимчасово зачинені на вхід через потрапляння на колії пасажира на станції "Дніпро"", – йдеться у повідомленні.

На місці вже працюють необхідні фахівці.

Нагадаємо, днями у Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
