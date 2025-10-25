У Києві пасажир упав на колії метро

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці було тимчасово змінено рух поїздів на червоній лінії метро через потрапляння людини на колії на станції "Дніпро"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

"Станції "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" тимчасово зачинені на вхід через потрапляння на колії пасажира на станції "Дніпро"", – йдеться у повідомленні.

На місці вже працюють необхідні фахівці.

Нагадаємо, днями у Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.