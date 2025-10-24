Фото: иллюстративное

Народный депутат предупредил, что новые российские бомбы могут достигать Киева и создают дополнительную угрозу для города

Об этом заявил народный депутат Украины Василий Мокан, передает RegioNews.

Народный депутат Мокан предупредил о возможной угрозе ударов корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) по Киевскому региону. По его словам, Россия увеличила дальность действия таких бомб благодаря новым модулям, что позволяет им достигать примерно 200 км.

Уже зафиксировано применение КАБ на территории Украины. Удары были нанесены по Одесской области, а также зафиксированы попадания в Николаев, Днепр, Полтаву и Лозовую Харьковской области. Эти данные свидетельствуют об усилении ударного потенциала российских войск.

Согласно расчетам новые модули позволяют поражать и окрестности Киева. Расстояние от ближайшей точки Брянской области до столичной Троещины составляет более 190 км, что теоретически попадает в зону действия новых КАБ.

В то же время неизвестно, насколько точны эти модули и как они реагируют на средства радиоэлектронной борьбы. Эксперты отмечают, что традиционные методы отклонения КАБ могут оказаться неэффективными, что создает дополнительную опасность для населенных пунктов.

Ранее сообщалось, вблизи Полтавы впервые зафиксировано падение российской управляемой авиабомбы. Сейчас правоохранители и спасательные службы уточняют тип боеприпаса и последствия для территории. Отмечается, что бомбы не долетели до 20 км.