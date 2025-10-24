Фото: Телеграмм/Киев Times

Во время движения трамвая на Дарнице произошло чрезвычайное положение, однако пострадавший остался жив и получает помощь

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве на Дарницком массиве произошел несчастный случай с участием трамвая. К счастью, потерпевший человек остался жив, сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, трамвай наехал на пешехода в районе движения транспорта. К моменту прибытия спасателей пострадавший оставался под вагоном, и специалисты работали над тем, чтобы достать его безопасно.

Местные службы оперативно прибыли на место инцидента. Сейчас пострадавшему предоставляют первую помощь и планируют транспортировать в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

