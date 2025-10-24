14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 21:30

В Дарницком районе Киева трамвай наехал на пешехода: что известно о пострадавшем

24 октября 2025, 21:30
Фото: Телеграмм/Киев Times
Во время движения трамвая на Дарнице произошло чрезвычайное положение, однако пострадавший остался жив и получает помощь

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве на Дарницком массиве произошел несчастный случай с участием трамвая. К счастью, потерпевший человек остался жив, сообщают очевидцы.

По словам свидетелей, трамвай наехал на пешехода в районе движения транспорта. К моменту прибытия спасателей пострадавший оставался под вагоном, и специалисты работали над тем, чтобы достать его безопасно.

Местные службы оперативно прибыли на место инцидента. Сейчас пострадавшему предоставляют первую помощь и планируют транспортировать в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Ранее сообщалось, на Житомирщине произошла трагедия на железной дороге. Пассажирский поезд Киев-Черновцы сбил 44-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

