14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 21:30

В Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода: що відомо про потерпілого

24 жовтня 2025, 21:30
Фото: Телеграм/Київ Times
Під час руху трамвая на Дарниці сталася НП, але постраждалий залишився живий і отримує допомогу

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві на Дарницькому масиві стався нещасний випадок за участю трамвая. На щастя, потерпіла людина залишилася живою, повідомляють очевидці.

За словами свідків, трамвай наїхав на пішохода в районі руху транспорту. На момент прибуття рятувальників постраждалий залишався під вагоном, і фахівці працювали над тим, щоб дістати його безпечно.

Місцеві служби оперативно прибули на місце інциденту. Зараз потерпілому надають першу допомогу та планують транспортувати до медичного закладу для подальшого огляду.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Вони також закликають мешканців бути обережними на трамвайних коліях і дотримуватися правил дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині сталася трагедія на залізниці. Пасажирський потяг Київ-Чернівці збив 44-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
