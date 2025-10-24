Фото: Телеграм/Київ Times

Під час руху трамвая на Дарниці сталася НП, але постраждалий залишився живий і отримує допомогу

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві на Дарницькому масиві стався нещасний випадок за участю трамвая. На щастя, потерпіла людина залишилася живою, повідомляють очевидці.

За словами свідків, трамвай наїхав на пішохода в районі руху транспорту. На момент прибуття рятувальників постраждалий залишався під вагоном, і фахівці працювали над тим, щоб дістати його безпечно.

Місцеві служби оперативно прибули на місце інциденту. Зараз потерпілому надають першу допомогу та планують транспортувати до медичного закладу для подальшого огляду.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Вони також закликають мешканців бути обережними на трамвайних коліях і дотримуватися правил дорожнього руху.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині сталася трагедія на залізниці. Пасажирський потяг Київ-Чернівці збив 44-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.