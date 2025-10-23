Напав на працівника СІЗО: ексголові Комісії з азартних ігор повідомили про підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Колишньому голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей повідомлено про підозру у завданні тілесних ушкоджень працівнику СІЗО

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Імені підозрюваного не вказується, але саме Іван Рудий очолював згадану комісію від моменту її створення.

Прокуратури інкримінують ексчиновнику умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

За даними слідства, підозрюваний перебуває під вартою у Київському слідчому ізоляторі у межах іншого кримінального провадження. Його підозрюють у сприянні діяльності російського онлайн-казино на території України, незаконному зберіганні наркотиків та зброї.

За інформацією правоохоронців, під час перевірки камери співробітники СІЗО помітили у підозрюваного мобільний телефон. Він відмовився його віддати, вихопив відеореєстратор правоохоронця та наніс удари руками і головою по обличчю майора внутрішньої служби.

Інцидент зупинили працівники ізолятора та інший ув'язнений. Постраждалий отримав легкі тілесні ушкодження.

Як відомо, працівники ДБР 18 грудня 2024 року затримали голову КРАІЛ Івана Рудого за сприяння діяльності російського онлайн-казино. Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом смерті ув'язненого у Київському СІЗО. Загиблий був колишнім співробітником цього ж СІЗО та проходив у справі про дії, які, за версією слідства, призвели до смерті іншого в'язня.