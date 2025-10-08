Фото: pixabay

Дарницький райсуд столиці призначив три роки увʼязнення 36-річному киянину, який влітку повідомив про нібито вибухівку в будівлі суду

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У липні цього року до поліції надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про "замінування" Дарницького районного суду. На місце прибули слідчі та вибухотехніки, які ретельно перевірили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення зробив раніше судимий за наркозлочини 36-річний мешканець Києва. Мотиви свого вчинку чоловік пояснити не зміг.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Наразі суд визнав обвинуваченого винним і призначив покарання – три роки позбавлення волі.

