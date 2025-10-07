Фото: ДСНС

Пожежа виникла 6 жовтня о 15:00 на вулиці Польовій, що у Дарницькому районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загоряння сталося в двоповерховій будівлі на території приватної садиби.

Рятувальники локалізували вогонь о 15:25 на площі близько 30 кв.м, а повністю ліквідували – о 15:40. Під час гасіння виявили тіло загиблої людини.

На місці працювали 10 рятувальників, залучались дві одиниці техніки.

Причини загоряння та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

