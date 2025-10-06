Конфлікт між водіями маршруток на стоянці у Києві закінчився вибухом гранати
У Києві судитимуть чоловіка, який кинув бойову гранату у бік маршрутки після конфлікту з колегою
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Інцидент стався на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі столиці. Близько шостої ранку між двома водіями маршруток виникла суперечка, під час якої 59-річний чоловік кинув у бік іншої маршрутки бойову гранату "Ф-1". Вибух пошкодив транспорт, але, на щастя, ніхто не постраждав.
Поліцію викликав директор компанії, що займається пасажирськими перевезеннями у столиці. На місце прибули слідчі, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили уламки гранати.
Затриманий пояснив, що хотів налякати колегу, з яким мав давній конфлікт.
Слідчі оголосили чоловіку підозру за статтями про хуліганство та незаконне поводження з боєприпасами. Наразі обвинувальний акт передали до суду.
Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату в людей. Внаслідок вибуху загинула 50-річна жінка. Четверо людей отримали поранення, серед них 15-річна дівчина.