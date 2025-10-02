Фото: Нацполиция

В столице разоблачили троих местных жителей в возрасте 17, 18 и 21 лет. Они совершили нападение на 28-летнего мужчину

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Один из нападающих создал фейковый аккаунт в мессенджере. Впоследствии по этому аккаунту злоумышленники договорились о встрече с потерпевшим. Локацией была его квартира.

Известно, что трое парней ворвались в дом, повалили 28-летнего мужчину на пол, связали ему руки пластиковыми стяжками и избили, заставляя предоставить доступ к онлайн-банкинга.

Впоследствии они увеличили кредитный лимит его карты и перевели более 180 тысяч гривен. Также они украли золотую цепочку, документы на недвижимость и другие ценные вещи.

Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.

