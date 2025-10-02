12:39  02 октября
В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
10:58  02 октября
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 13:45

Заманили через онлайн-знакомство: в Киеве жестоко избили молодого человека

02 октября 2025, 13:45
Фото: Нацполиция
В столице разоблачили троих местных жителей в возрасте 17, 18 и 21 лет. Они совершили нападение на 28-летнего мужчину

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Один из нападающих создал фейковый аккаунт в мессенджере. Впоследствии по этому аккаунту злоумышленники договорились о встрече с потерпевшим. Локацией была его квартира.

Известно, что трое парней ворвались в дом, повалили 28-летнего мужчину на пол, связали ему руки пластиковыми стяжками и избили, заставляя предоставить доступ к онлайн-банкинга.

Впоследствии они увеличили кредитный лимит его карты и перевели более 180 тысяч гривен. Также они украли золотую цепочку, документы на недвижимость и другие ценные вещи.

Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, в Прикарпатье обнаружили тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данным следствия, его знакомый мог совершить преступление с применением топора, и правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
