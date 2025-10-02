10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 13:45

Заманили через онлайн-знайомство: у Києві жорстоко побили молодого чоловіка

02 жовтня 2025, 13:45
Фото: Нацполіція
У столиці викрили трьох місцевих мешканців віком 17, 18 та 21 років. Вони скоїли напад на 28-річного чоловіка

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Один із нападників створив фейковий акаунт в месенджері. Згодом з цього акаунту зловмисники домовились про зустріч із потерпілим. Локацією була його квартира.

Відомо, що троє хлопців увірвались до помешкання, повалили 28-річного чоловіка на підлогу, зв’язали йому руки пластиковими стяжками та побили, змушуючи надати доступ до онлайн-банкінгу.

Згодом вони збільшили кредитний ліміт його картки та переказали понад 180 тисяч гривень. Також вони вкрали золотий ланцюжок, документи на нерухомість та інші цінні речі.

Тепер їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, на Прикарпатті виявили тіло 41-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. За даними слідства, його знайомий міг скоїти злочин із застосуванням сокири, і правоохоронці продовжують встановлювати обставини трагедії.

01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
