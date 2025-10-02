Фото: Нацполіція

У столиці викрили трьох місцевих мешканців віком 17, 18 та 21 років. Вони скоїли напад на 28-річного чоловіка

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Один із нападників створив фейковий акаунт в месенджері. Згодом з цього акаунту зловмисники домовились про зустріч із потерпілим. Локацією була його квартира.

Відомо, що троє хлопців увірвались до помешкання, повалили 28-річного чоловіка на підлогу, зв’язали йому руки пластиковими стяжками та побили, змушуючи надати доступ до онлайн-банкінгу.

Згодом вони збільшили кредитний ліміт його картки та переказали понад 180 тисяч гривень. Також вони вкрали золотий ланцюжок, документи на нерухомість та інші цінні речі.

Тепер їм загрожує до 15 років ув'язнення.

