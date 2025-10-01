16:37  01 жовтня
01 жовтня 2025, 21:20

У Києві затримали чоловіка, який палив авто на замовлення

01 жовтня 2025, 21:20
Фото: прокуратура
У столиці 33-річний чоловік спалив два автомобілі у Шевченківському районі. За це він хотів заробити 1 200 доларів

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що у 2021 році чоловік з окупованого Криму переїхав на підконтрольну Україні територію. На початку повномасштабної війни його мобілізували, але потім він самовільно залишив службу. Останнім часом працював кур'єром та шукав підробітки.

Він на замовлення погодився підпалити автомобілі, які за зовнішніми ознаками могли б належати військовослужбовцям ЗСУ. Для цього чоловік купив легкозаймисту речовину, облив нею машини та підпалив.

Таким чином він пошкодив два автомобілі камуфляжного кольору - Ford F-150 та Isuzu Trooper. Збитки оцінюють на понад 850 тисяч гривень. Йому ж обіцяли заплатити 1 200 доларів, але грошей він так і не дочекався.

Відомо, що цей же чоловік раніше отримав підозру за підпал автомобіля офіцера Національної гвардії України, Героя України, якому в той день виповнилось 25 років.

Нагадаємо, на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

01 жовтня 2025
