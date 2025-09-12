Фото: The Guardian

В пятницу, 12 сентября, принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на The Guardian.

Во время визита в украинскую столицу принц Гарри и команда его фонда "Игры непокоренных" планируют рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых.

По словам герцога Сассекского, он хочет помочь в восстановлении тысяч украинских военнослужащих, получивших серьезные ранения во время войны против России.

Напомним, 11 сентября в Киеве состоялась встреча секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Они обсудили гарантии безопасности Украины.