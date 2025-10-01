Фото: BBC

Про це передає RegioNews із посиланням на BBC.

Візит відбувся на прохання Міністерства закордонних справ. У Києві 75-річна принцеса Анна зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та обговорила питання підтримки України Великою Британією.

Згодом вона разом із першою леді країни Оленою Зеленською вшанувала пам’ять дітей, загиблих від початку повномасштабної війни, поклавши мʼяких ведмедиків до меморіалу у столиці.

Принцеса також відвідала Центр захисту прав дитини, де поспілкувалася з підлітками, яких російські окупанти викрали, але згодом їх вдалося повернути в Україну.

Окрім цього, Анна зустрілася з українськими ветеранами у реабілітаційному центрі, а також мала зустрічі з представницями поліції та Збройних сил України.

Нагадаємо, 12 вересня принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва, аби з командою його фонду "Ігри нескорених" розповісти про нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених.