У Києві рятували чоловіка, який впав у приямок під напругою
Інцидент стався на бульварі Миколи Міхновського. Рятувальники допомогли чоловіку, який впав у приямок та опинився у пастці
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що чоловік опинився у пастці під напругою. Самостійно він не міг вибратися, адже була небезпека ураження струмом. Тому довелось кликати на допомогу рятувальників.
Співробітники ДСНС звернулись до аварійної служби ДТЕК. Енергетики знеструмили приміщення. Після цього рятувальники деблокували чоловіка та передали його лікарям швидкої допомоги.
Нагадаємо, раніше у Києві в багатоповерхівці впав ліфт, в якому їхала пенсіонерка. Рятувальники деблокували двері кабіни. Жінка отримала гостру реакцію на стрес.
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Відомий актор Сашко Лірник переніс інсульт
27 вересня 2025, 21:55На Волині підліток двічі викликав поліцію через фейкову стрілянину
27 вересня 2025, 21:35Україна може виробляти перехоплювачі дронів, але потрібне фінансування: Зеленський зробив заяву
27 вересня 2025, 21:15Співачка Христина Соловій розповіла, чи побачать її на Євробаченні
27 вересня 2025, 20:30"Я не чиновник. Не міністр": Євген Клопотенко відповів на хейт через шкільне харчування
27 вересня 2025, 20:15Потрощені будинки, згорілі авто: росіяни атакували Дніпропетровщину
27 вересня 2025, 18:55У Запоріжжі відновили електроенергію після обстрілу
27 вересня 2025, 18:35Смертельна ДТП на Полтавщині: водію обрали запобіжний захід
27 вересня 2025, 17:45Через 3 тисячі гривень: у Харкові чоловік напав на пенсіонера та побив його
27 вересня 2025, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі блоги »