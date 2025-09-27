Фото: ДСНС

Інцидент стався на бульварі Миколи Міхновського. Рятувальники допомогли чоловіку, який впав у приямок та опинився у пастці

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік опинився у пастці під напругою. Самостійно він не міг вибратися, адже була небезпека ураження струмом. Тому довелось кликати на допомогу рятувальників.

Співробітники ДСНС звернулись до аварійної служби ДТЕК. Енергетики знеструмили приміщення. Після цього рятувальники деблокували чоловіка та передали його лікарям швидкої допомоги.

