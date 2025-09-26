Фото: поліція

Поліцейські повідомили про підозру директорці автошколи, яка за гроші оформлювала "випускників", що фактично не відвідували занять

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, жінка за гроші вносила неправдиві відомості до держреєстру МВС про проходження практичних занять з водіння. На підставі цих даних "клієнти" отримували офіційні свідоцтва про закінчення автошколи.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи 36-річної підозрюваної. Вилучили документи, печатки, медичні довідки, гроші та чорнові записи.

Директорці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України (ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366). Їй загрожує до трьох років обмеження волі.

