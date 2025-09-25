Пожежа на Подолі у Києві: загорілися чотири автівки
В середу, 24 вересня, близько 17:40 на вулиці Івана Виговського в Подільському районі столиці сталася пожежа
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Біля дороги зайнялися чотири покинуті автівки. Рятувальники локалізували пожежу о 17:55.
На місці працювали 10 вогнеборців, залучались дві одиниці спецтехніки.
Жертв і постраждалих немає. Причини займання з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 23 вересня на Київщині у Білій Церкві сталася пожежа в багатоповерхівці. Надзвичайники евакуювали 10 мешканців під’їзду та врятували собаку з оселі, де виникла пожежа.
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Чернігівщина під масованими атаками: пошкоджені будинки та об’єкт інфраструктури, виникли пожежі
25 вересня 2025, 10:08У Криворізькому інтернаті пацієнтів примушували копати могили та працювати безкоштовно
25 вересня 2025, 09:53СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ
25 вересня 2025, 09:40На Тернопільщині викрили підпільне виробництво тютюну: вилучено понад 11 тонн продукції
25 вересня 2025, 09:28На Київщині побили чоловіка біля залізничного вокзалу: постраждалий в лікарні
25 вересня 2025, 09:14Російські обстріли на Донеччині: 5 людей загинули, 17 – поранені
25 вересня 2025, 09:05У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
25 вересня 2025, 08:59У Вінниці Jaguar збив 10-річну дівчинку на переході
25 вересня 2025, 08:57Сили ППО знешкодили 150 зі 176 російських дронів: є влучання на восьми локаціях
25 вересня 2025, 08:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі блоги »