16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 21:15

Майже тиждень без їжі та води: у Києві 17-річна матір залишила немовля в квартирі

24 вересня 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У столиці оголосили про підозру 17-річній дівчині. Вона залишила свою новороджену дитину у квартирі на кілька днів без нагляду

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

17-річна дівчина орендувала квартиру в Києві. Там вона жила з 7-місячним сином. Згодом вона на п'ять днів поїхала до Харкова. Весь цей час немовля було без нагляду, а відповідно — без їжі та води.

Крім того, з'ясувалось, що і до цього за немовлям не було потрібного нагляду: дитину погано годували, рідко змінювали підгузки, хлопчик весь час був у ліжку, внаслідок чого виникли пролежні. Тому дитина зараз потрапила до лікарів у дуже тяжкому стані.

Зараз стан немовля стабілізували. Проте хлопчику все ще знаходиться під наглядом медиків. Далі буде вирішуватися питання про позбавлення батьківських прав 17-річної матері.

"За результатами комісійної експертизи встановлено, що дії матері та неналежне виконання нею її обов’язків спричинили тяжкі наслідки для здоров’я хлопчика. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області побили трирічну дитину. Підозрюють, що це міг зробити вітчим. Правоохоронці почали розслідування та шукають свідків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти прокуратура Київ
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
На Закарпатті підліток підпалив чуже авто
24 вересня 2025, 21:35
Понад пів сотні атак: росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині
24 вересня 2025, 20:35
На Харківщині будують нове укриття для ліцею на 1,5 тисячі дітей
24 вересня 2025, 20:15
Сильний удар в груди: у Дніпрі жінка напала на молодого хлопця з ножем
24 вересня 2025, 19:57
Підробили документи і не повернули кредит: у Києві двом бізнесменам світить в'язниця
24 вересня 2025, 19:54
У Тернополі через зламаний бачок чоловік "злив" у каналізацію понад 173 тисячі гривень
24 вересня 2025, 19:40
На Донеччині чоловік "злив" координати військових, бо ті "зайняли його підвал"
24 вересня 2025, 19:35
Масштабна фішингова атака: шахраї надіслали тисячам українців СМС від імені "Нової пошти"
24 вересня 2025, 19:22
Жінки, студенти та курсанти: як цивільні готуються захищати себе та рідних у Запоріжжі
24 вересня 2025, 19:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »