Фото: прокуратура

У столиці оголосили про підозру 17-річній дівчині. Вона залишила свою новороджену дитину у квартирі на кілька днів без нагляду

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

17-річна дівчина орендувала квартиру в Києві. Там вона жила з 7-місячним сином. Згодом вона на п'ять днів поїхала до Харкова. Весь цей час немовля було без нагляду, а відповідно — без їжі та води.

Крім того, з'ясувалось, що і до цього за немовлям не було потрібного нагляду: дитину погано годували, рідко змінювали підгузки, хлопчик весь час був у ліжку, внаслідок чого виникли пролежні. Тому дитина зараз потрапила до лікарів у дуже тяжкому стані.

Зараз стан немовля стабілізували. Проте хлопчику все ще знаходиться під наглядом медиків. Далі буде вирішуватися питання про позбавлення батьківських прав 17-річної матері.

"За результатами комісійної експертизи встановлено, що дії матері та неналежне виконання нею її обов’язків спричинили тяжкі наслідки для здоров’я хлопчика. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області побили трирічну дитину. Підозрюють, що це міг зробити вітчим. Правоохоронці почали розслідування та шукають свідків.