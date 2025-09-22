Фото: поліція

Столичний суд засудив чоловіка до п’яти років і трьох місяців ув’язнення за квартирну крадіжку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У квітні до поліції Києва звернулася мешканка Лісового масиву і повідомила, що її квартиру обікрали.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні жінка загубила ключі, якими скористався зловмисник. Поліція швидко встановила і розшукала злодія – ним виявився 38-річний знайомий жінки, який раніше мав судимості за крадіжки, грабежі та шахрайство. Як з’ясувалося, чоловік побачив, як ключі випали з сумки жінки, і, коли її не було вдома, викрав із квартири мобільний телефон, дриль та монітор.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно та з проникненням у житло).

Деснянський райсуд Києва визнав чоловіка винним і засудив до 5 років позбавлення волі. До цього строку додали й невідбуту частину покарання за попереднім вироком, тож у в’язниці він проведе 5 років і три місяці.

