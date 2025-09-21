У Києві сталась пожежа в Епіцентрі
У місцевих Telegram-каналах публікують відео з пожежею. Відомо, що вогонь спалахнув в одному зі столичних торгівельних центрів
Про це повідомляє "Новини.Live", передає RegioNews.
У соціальних мереж з'являються кадри з пожежею. Відомо, що вогонь спалахнув в Епіцентрі на Дніпровській набережній. Зазначається, що людей евакуювали.
Причини пожежі наразі невідомі.
Нагадаємо, раніше в лікарні Ужгорода сталася пожежа. Вогонь охопив палату на п’ятому поверсі. Внаслідок пожежі помер пацієнт.
