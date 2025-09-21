Ілюстративне фото

У місцевих Telegram-каналах публікують відео з пожежею. Відомо, що вогонь спалахнув в одному зі столичних торгівельних центрів

Про це повідомляє "Новини.Live", передає RegioNews.

У соціальних мереж з'являються кадри з пожежею. Відомо, що вогонь спалахнув в Епіцентрі на Дніпровській набережній. Зазначається, що людей евакуювали.

Причини пожежі наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше в лікарні Ужгорода сталася пожежа. Вогонь охопив палату на п’ятому поверсі. Внаслідок пожежі помер пацієнт.