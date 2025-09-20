Фото: поліція

Киянку, яка підпалила дві автівки у Деснянському районі, засудили до трьох років увʼязнення

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка підпалила дві машини – Ford та Volkswagen. На момент злочину вона була нетвереза: жінка підпалювала сміття, яке знаходила поруч, і клала під автомобілі.

Суд визнав 27-річну киянку винною в умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ) та призначив покарання – три роки позбавлення волі.