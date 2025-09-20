У Києві жінку засудили за підпал двох авто
Киянку, яка підпалила дві автівки у Деснянському районі, засудили до трьох років увʼязнення
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Жінка підпалила дві машини – Ford та Volkswagen. На момент злочину вона була нетвереза: жінка підпалювала сміття, яке знаходила поруч, і клала під автомобілі.
Суд визнав 27-річну киянку винною в умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ) та призначив покарання – три роки позбавлення волі.
Нагадаємо, інцидент стався у лютому на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини. Поліція швидко затримала підозрювану. Власникам авто завдано майже 300 тисяч гривень збитків.
