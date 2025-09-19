Фото: pixabay

До суду скерували справу киянина, якого обвинувачують у подвій­ному вбивстві

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Чоловік жив разом із жінкою, яку згодом убив, а також дружив із другим потерпілим. У день трагедії між ними спалахнула сварка. Під час конфлікту він кілька разів ударив жінку та знайомого ножем. Обоє померли від отриманих поранень. Після цього чоловік переніс їхні тіла до підвалу будинку у Святошинському районі, де мешкав, намагаючись приховати злочин.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві поліція розслідує вбивство жінки та її 14-річної доньки. Вони були знайдені зі слідами удушення в одній із квартир Шевченківського району столиці.