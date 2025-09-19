11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
08:28  19 вересня
На Буковині на кордоні з Румунією зупинили мікроавтобус із 350 кг рідкісних металів
19 вересня 2025, 09:26

У Києві викрили мережу підпільних гральних залів

19 вересня 2025, 09:26
Фото: БЕБ
Нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Свою роботу заклади ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у приміщеннях, де працювали зали, а також у домівках фігурантів. Вилучили комп’ютери, телефони та готівку, зароблену на азартних іграх.

Організатору та його спільникам оголосили підозри у незаконній діяльності з організації азартних ігор. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у липні у Києві правоохоронці ліквідували два нелегальні онлайн-казино. Під час обшуків вилучили компʼютерну техніку.

19 вересня 2025
