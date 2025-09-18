Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як з’ясували правоохоронці, автівку підпалили за допомогою пластикової пляшки з легкозаймистою рідиною. Машина вигоріла майже повністю.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 33-річний киянин. За словами чоловіка, він вирішив "помститися" власнику, бо прийняв цю машину за ту, що кілька днів тому ледь не збила його на вулиці.

Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув’язнення за умисне пошкодження майна.

