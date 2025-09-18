Фото: X / Ministerstwo Obrony Narodowej

В четвер, 18 вересня, міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув із візитом до Києва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони Польщі.

Зазначається, що ід час свого візиту Косіняк-Камиш зустрінеться з міністром оборони України Денисом Шмигалем та, серед іншого, обговорить військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним способом припинити бойові дії в Україні є отримання чітких гарантій безпеки, зокрема від США.