Фото: поліція

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо 34-річного киянина, який у липні напав на дівчину в під’їзді багатоповерхівки в Солом’янському районі міста

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисник у мотоциклетному шоломі дочекався потерпілу біля ліфта, розпилив їй в обличчя сльозогінний газ та кілька разів вдарив металевою палицею по голові. Після цього він відібрав у 21-річної дівчини смартфон і намагався втекти. Невдовзі його затримали поліцейські.

Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Обвинувальний акт переданий до суду.

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 60-річного чоловіка, який грабував та ґвалтував жінок на кладовищі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.