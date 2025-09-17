Фото: СБУ

СБУ разоблачила и задержала супругов-агентов ФСБ, которые помогали россиянам корректировать ракетно-дроновые удары по Киеву

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, злоумышленники устанавливали 4G-камеры с удаленным доступом, чтобы оккупанты могли следить за ракетно-дроновыми обстрелами онлайн, в том числе за работой украинской ПВО. Подавляющее большинство "видеоловушек" агенты устанавливали на верхних этажах многоэтажек в Киевской и Черниговской областях. Дома они арендовали за деньги ФСБ, куда потом въезжали с приобретенной видеоаппаратурой.

Агентами оказались 22-летний житель Полтавы и его 19-летняя жена. Супруги искали "заработки" в телеграм-каналах и согласились на сотрудничество с российскими спецслужбами.

После вербовки агенты "гастролировали" по северным регионам, арендуя квартиры недалеко от военных объектов и инфраструктуры. Кроме квартир, фигуранты устанавливали камеры у железнодорожных станций и магистральных путей.

Контрразведчики СБУ разоблачили агентов и задержали их "на горячем" – при установке камеры в квартире недалеко от оборонного объекта.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена группой лиц во время военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ сообщила о задержании еще двух агентов российской военной разведки, работавших над корректировкой воздушных ударов по Украине. Их основной задачей было выявление объектов сил обороны и передача координат оккупантам для планирования новых атак.