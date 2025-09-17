08:15  17 вересня
17 вересня 2025, 10:24

Розставляли "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ викрила подружжя-агентів ФСБ

17 вересня 2025, 10:24
СБУ викрила та затримала подружжя агентів ФСБ, яке допомагало росіянам коригувати ракетно-дронові удари по Києву

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом, щоб окупанти могли стежити за ракетно-дроновими обстрілами онлайн, зокрема за роботою української ППО. Переважну більшість "відеопасток" агенти встановлювали на верхніх поверхах багатоповерхівок у Київській та Чернігівській областях. Помешкання вони орендували за гроші ФСБ, куди потім в’їжджали із придбаною відеоапаратурою.

Агентами виявилися 22-річний житель Полтави та його 19-річна дружина. Подружжя шукало "заробітки" у телеграм-каналах і погодилося на співпрацю з російськими спецслужбами.

Після вербування агенти "гастролювали" по північних регіонах, орендуючи квартири неподалік військових об’єктів та інфраструктури. крім квартир, фігуранти встановлювали камери біля залізничних станцій та магістральних колій.

Контррозвідники СБУ викрили агентів і затримали їх "на гарячому" – під час встановлення камери в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада групою осіб під час воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про затримання ще двох агентів російської воєнної розвідки, які працювали над коригуванням повітряних ударів по Україні. Їхнім основним завданням було виявлення об’єктів Сил оборони та передача координат окупантам для планування нових атак.

