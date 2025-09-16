12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 11:35

В Киеве аферист женился на умершей киевлянке и забрал ее квартиру

16 сентября 2025, 11:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве будут судить мошенников. Они присвоили себе квартиру киевлянки после ее смерти

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на проспекте Воздушных сил жила 51-летняя одинокая женщина. У киевлянки не было наследников. Поэтому в 2023 году принадлежащее ей недвижимое имущество должно было быть признано вымершим наследием.

Мужчины 34, 55 и 56 лет решили завладеть жильем умершей. На одного из них они оформили поддельное свидетельство о браке с усопшей, датированное 1998 годом и якобы заключенное на территории РФ.

На основании этих документов "вдовец" зарегистрировал право собственности на себя. Впоследствии он продал жилье. Общества Киева нанесли материальный ущерб более чем на 2,7 миллиона гривен.

Теперь аферистам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили мужчину, который присвоил чужую квартиру. Он изготовил фиктивные документы, якобы свидетельствовавшие о продаже гражданином Франции своей квартиры в Одессе задолго до смерти. В частности, речь идет о договоре купли-продажи недвижимости в рассрочку и заявлении о полной уплате покупателем средств.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенничество Недвижимость Киев
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Стало известно, сколько осужденных уже мобилизовали в армию
16 сентября 2025, 13:59
В Раде предлагают освобождать от мобилизации тех, кто поселил у себя ВПЛ
16 сентября 2025, 13:40
Момент удара БпЛА по Харькову зафиксировали на видео
16 сентября 2025, 13:20
В Тернопольской области поезд смертельно травмировал мужчину
16 сентября 2025, 13:11
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
16 сентября 2025, 12:35
Под Киевом дрон попал в логистический центр "Эпицентра": появились кадры последствий
16 сентября 2025, 12:13
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
16 сентября 2025, 12:05
Телеканал "Рада" возобновил прямую трансляцию заседаний парламента
16 сентября 2025, 11:38
В Ужгороде ночью произошел пожар в больнице: погиб пациент
16 сентября 2025, 11:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »