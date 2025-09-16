Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить мошенников. Они присвоили себе квартиру киевлянки после ее смерти

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на проспекте Воздушных сил жила 51-летняя одинокая женщина. У киевлянки не было наследников. Поэтому в 2023 году принадлежащее ей недвижимое имущество должно было быть признано вымершим наследием.

Мужчины 34, 55 и 56 лет решили завладеть жильем умершей. На одного из них они оформили поддельное свидетельство о браке с усопшей, датированное 1998 годом и якобы заключенное на территории РФ.

На основании этих документов "вдовец" зарегистрировал право собственности на себя. Впоследствии он продал жилье. Общества Киева нанесли материальный ущерб более чем на 2,7 миллиона гривен.

Теперь аферистам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили мужчину, который присвоил чужую квартиру. Он изготовил фиктивные документы, якобы свидетельствовавшие о продаже гражданином Франции своей квартиры в Одессе задолго до смерти. В частности, речь идет о договоре купли-продажи недвижимости в рассрочку и заявлении о полной уплате покупателем средств.