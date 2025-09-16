Фото: Нацполіція

У Києві судитимуть шахраїв. Вони привласнили собі квартиру киянки після її смерті

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на проспекті Повітряних сил жила 51-річна самотня жінка. Киянка не мала спадкоємців. Тому у 2023 році належне їй нерухоме майно мало бути визнано відумерлою спадщиною.

Чоловіки 34, 55 та 56 років вирішили заволодіти житлом померлої. На одного з них вони оформили підроблене свідоцтво про шлюб із покійною, датоване 1998 роком і нібито укладене на території РФ.

На підставі цих документів "вдівець" зареєстрував право власності на себе. Згодом він продав житло. Громаді Києва спричинили матеріальну шкоду на понад 2,7 мільйона гривень.

Тепер аферистам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили чоловіка, який привласнив чужу квартиру. Він виготовив фіктивні документи, які нібито засвідчували продаж громадянином Франції своєї квартири в Одесі задовго до смерті. Зокрема, йдеться про договір купівлі-продажу нерухомості в розстрочку та заяву про повну сплату покупцем коштів.