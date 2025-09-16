Фото: поліція

Внаслідок детонації боєприпасу в квартирі загинули дві людини, ще один чоловік постраждав

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За інформацією правоохоронців, внаслідок вибуху загинув 38-річний власник квартири та його 46-річний товариш. Ще одного 48-річного киянина із пораненнями госпіталізували. Його стан лікарі оцінюють як стабільний.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою відміткою "нещасний випадок") та за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами).

Нагадаємо, вдень 15 вересня у Дніпровському районі Києва у квартирі багатоповерхівки здетонувала граната.