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В Харькове перед судом предстанет 44-летний инструктор по вождению, которого обвиняют в подделке экзамена для получения водительского удостоверения

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

По версии следствия, мужчина организовал сдачу практического теста вместо клиентки за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Инструктор, выдавая себя за владельца автошколы, предложил женщине "оформить" водительское удостоверение категории "B" без прохождения полноценного обучения. Он пообещал повлиять на служащих сервисного центра МВД, а также самостоятельно обеспечить положительный результат экзамена. Чтобы убедить клиентку в своих возможностях, провез ее по экзаменационному маршруту еще до самой сдачи.

Во время практического экзамена, который проходил в присутствии администратора, инструктор сидел на пассажирском сиденье и использовал дублирующие педали для управления автомобилем. По сути, он выполнил большинство маневров за женщину. После успешной сдачи теста инструктор указал клиентке оставить деньги в багажнике транспортного средства, что она и сделала.

Теперь его дело рассмотрит суд в Харькове

В настоящее время прокуратура передала обвинительный акт в Киевский районный суд Харькова. Мужчине грозит наказание в соответствии с уголовным законодательством.

Напомним, ранее в нескольких регионах Украины разоблачили масштабную мошенническую схему при сдаче теоретических экзаменов на водительские права. Организаторы использовали специальное оборудование - скрытую камеру, наушник и получали за "помощь" до 1500 долларов.