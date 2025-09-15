Фото: поліція

У столиці викрили групу ділків, які за гроші оформлювали фіктивні документи для майбутніх водіїв

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За 8 тисяч гривень "клієнти" отримували свідоцтво про проходження навчання в автошколі, хоча насправді за кермо не сідали.

Організував схему 40-річний директор однієї з автошкіл у Києві. Він залучив спільників і розподілив між ними ролі. Один шукав клієнтів біля сервісних центрів, домовлявся про суму і забирав гроші. Інша спільниця вносила в базу неправдиві дані про нібито навчання і практичні заняття. Так формували свідоцтво, яке потрібно для складання іспиту. Готові документи надсилали через месенджери.

Під час обшуків у фігурантів знайшли печатки, бланки, цифрові ключі, гроші та інші докази.

Учасникам схеми повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові інструктор "оформив" права жінці, самостійно склавши іспит за неї. За це він отримав 10 тисяч гривень.