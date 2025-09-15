12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 17:33

У Києві оголосили підозру водійці, яка пʼяною збила військову на переході й поїхала геть

15 вересня 2025, 17:33
Фото: поліція
У Києві повідомили про підозру жінці, яка за кермом Volkswagen у стані сильного алкогольного сп’яніння збила військовослужбовицю і втекла з місця ДТП

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наразі 23-річна постраждала з численними травмами перебуває в лікарні.

Водійці інкримінують порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння. 44-річній жінці загрожує до трьох років ув’язнення та заборона керувати авто на строк до п’яти років.

Нагадаємо, ДТП сталася 13 вересня на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської у Дарницькому районі столиці. Водійка Volkswagen проїхала на "червоне" та збила військову, яка переходила дорогу "на зелений". Після цього вона втекла, але поліція швидко її розшукала. Спершу жінка стверджувала, що за кермом був її чоловік, однак поліція довела протилежне. Тест показав 3,11 проміле алкоголю в крові жінки.

15 вересня 2025
07 серпня 2025
