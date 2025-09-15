Фото: поліція

У Києві повідомили про підозру жінці, яка за кермом Volkswagen у стані сильного алкогольного сп’яніння збила військовослужбовицю і втекла з місця ДТП

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наразі 23-річна постраждала з численними травмами перебуває в лікарні.

Водійці інкримінують порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння. 44-річній жінці загрожує до трьох років ув’язнення та заборона керувати авто на строк до п’яти років.

Нагадаємо, ДТП сталася 13 вересня на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської у Дарницькому районі столиці. Водійка Volkswagen проїхала на "червоне" та збила військову, яка переходила дорогу "на зелений". Після цього вона втекла, але поліція швидко її розшукала. Спершу жінка стверджувала, що за кермом був її чоловік, однак поліція довела протилежне. Тест показав 3,11 проміле алкоголю в крові жінки.