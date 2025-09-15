Фото: поліція

У понеділок, 15 вересня, у Шевченківському районі Києва сталася ДТП за участю Lexus та навчального автомобіля

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, Lexus врізався в учбове авто Kiа, яке перелаштовувалося в іншу смугу. Від удару Lexus перекинувся на дах. Його водія госпіталізували.

Інструктор та учень, які перебували у навчальному авто, не постраждали.

На місці працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, вдень 13 вересня на Житомирщині авто вилетіло в кювет і перекинулося. Від отриманих травм загинув 16-річний хлопець. Водій був пʼяний, йому оголосили підозру.