У пʼятницю, 12 вересня, принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва

Про це інформує RegioNews із посиланням на The Guardian.

Під час візиту до української столиці принц Гаррі та команда його фонду "Ігри нескорених" планують розповісти про нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених.

За словами герцога Сассекського, він хоче допомогти у відновленні тисяч українських військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни проти Росії.

