Фото: pixabay

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух военнослужащих, решивших подзаработать на организации побега "уклонистов" за границу

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Двое военнослужащих, которые дружат с детства и служат в разных частях Киевщины, решили зарабатывать на незаконной переправке мужчин за границу.

Дельцы разместили объявления в интернете, предлагая желающим нелегально уехать из Украины. "Клиентам" обещали подвезти их к определенному месту возле границы и показать участок, где можно беспрепятственно перейти пешком. За такую "услугу" просили по 8 тысяч долларов с человека.

Правоохранители задержали фигурантов в Киеве и Сумах сразу после подтверждения "контракта" на перевозку мужчин призывного возраста до границы с Молдовой.

Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины совершена организованной группой). Им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые пытались переправить мужчину за границу – в Молдову. Стоила такая услуга в 7500 долларов.